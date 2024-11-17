Fikret Orman açıklamalarda bulundu! 'Gelmem için bir sebep olması lazım'

17 Kasım 2024 22:05 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:06

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın genel durumu hakkında konuşan Orman, 'tekrar aday olurmusunuz' sorusuna, "Beşiktaş'a gelmem için bir sebep olması lazım. İlk geldiğimde bir sebep vardı." dedi.

Beşiktaş​'ın eski başkanı Fikret Orman​ gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'da konuşan Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"KARALAMA KAMPANYASI BAŞLIYOR"

Kendisine karalama kampanyası yapıldığını belirten Orman, "Beşiktaş ne zaman kaybetse ilk ben akla geliyorum. Ben Beşiktaş kaybedince çok mutsuz oluyorum. Diğer mutsuzluğum da benim ismim ortaya çıkınca troller tarafından bir karalama kampanyası başlıyor.

Beşiktaş çok şanssız bir dönem geçirdi. Benim dönemimde yaptıklarım çok küçümsendi. Takım kurmayı manavdan alışveriş sanıyorlar. Takım mühendisliği denilen şey bir günde olmuyor. Samet hocayla başladık, Bilic'le bayağı bir yoğun çalıştık ve Şenol hocayla meyvelerini aldık." dedi.

"YORUMLAMAK İÇİN ERKEN"

Aktif başkan Hasan Arat​'ın performansını yorumlayan Orman, "Biz Beşiktaş'ın marka değerini inanılmaz seviyelere çıkarmıştık. Yabancı büyük oyuncular bize geliyordu oynamak için biz onlara gitmeden. Bunu sağlamamız lazım Türk futbolunda.

1 yıllık süre Hasan Arat dönemini yorumlamak için erken. Önemli olan şampiyonluktur. Geçen sezon şanssız bir sezondu. Bu sezon da daha yeni başladık. Yeni yönetim büyük taahhütlerle geldi. Ben yapacaklarına inanıyorum. Biz onların arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"UEFA MAÇLARI BEŞİKTAŞ'IN STADYUMUNA VERİYOR"

Beşiktaş'ın stadyumu hakkında gelen eleştiriler için Orman, "Stat yapma işi öyle zor iştir, dışarıdan göründüğü gibi değildir. 3 sene stadyum olmadan oynadık. Beşiktaş'ın Leipzig maçında rakip oyuncunun sese dayanamayıp çıktığında başka bir statta mı oynuyorduk? UEFA niye büyük maçları Beşiktaş'ın stadyumuna veriyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finali de bizim stadımızda oynanacak. Biz o stadı yaparken bu hesaplamaları yaparak yaptık. İnanılmaz bir ses düzeni vardır stadyumda. Sen organizasyonu sağla, müthiş maçlar izlersin.

Beşiktaş'ı sosyal medya değil, yönetim kurulu yönetir. Hasan Arat yönetimine haksızlık etmeyelim. Biz onun kesinlikle arkasındayız." dedi.

"TALİSCA PARAYI ÇOK SEVİYOR"

Fenerbahçe​'nin Talisca transferi hakkında çıkan haberleri yorumlayan Orman, "Adriano futbolu bırakmamış olsa, Adriano geri gelsin diye konuşacağız. Beşiktaş bir önüne baksın. Talisca hakikaten müthiş bir yetenekti ama gelmeyecek mi başka kaliteli oyuncular bir daha? Fenerbahçe'ye giderse Beşiktaşlıların çok üzüleceğini düşünüyorum. Yine de dünyada o ayarda başka oyuncu mu kalmadı? Talisca'nın bonservisini neredeyse alıyordum. Talisca parayı çok seviyor. O yetenekle gittiği lokasyonlara bakarsanız anlıyorsunuz zaten. Bizim gibi duygusal bir ilişkisi yok, parayla onun işi." ifadelerini kullandı.

"GELMEM İÇİN BİR SEBEP OLMASI LAZIM"

Yeni dönemde başkanlığa aday olup olmayacağını yorumlayan Orman, "Beşiktaşlıların şu anda bir başkanı var. Bana yapılan haksızlığı mevcut başkana yapmayın. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi Beşiktaş'a gelmem için bir sebep olması lazım. İlk geldiğimde bir sebep vardı. Ama ben arkadan iş çevirmem. Öyle trol ordularım yoktur. Yine gerekirse, sebep olursa gelirim ama arkadan iş çevirmem. Şu anda Beşiktaş'ın menfaati için Hasan Arat'ın hemen çıkıp sonraki seçimde adaylığını açıklaması lazım.

Hasan Arat başkanlığı Hüseyin Yücel'e bırakacak, devam etmeyecek gibi şeyler duyuyorum. Benim tanıdığım Hasan Arat böyle bir şey yapmaz. 2 sene Beşiktaş başkanlığı için çalışan adam, 1 senede havlu mu atar?" dedi.

"HOCAYI BEĞENİYORUM"

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst hakkındaki görüşlerini belirten Orman, "Ben hocayı beğeniyorum. Hocanın kendi başına kadro yaparken sıkıntılar yaşadığını duyuyorum. Böyle bir şey varsa çok kötü. Hocayı gerçekten beğeniyorum, oynattığı oyunu da beğeniyorum. Eksiklikleri var. Kanatta Nkoudou gibi bir oyuncusu olsa çok rahatlardı." dedi.