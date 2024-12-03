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Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor! 'Kimseyi desteklemiyorum'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:03
Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor! &#039;Kimseyi desteklemiyorum&#039;

Beşiktaş eski başkanlarından Fikret Orman takıldığı televizyon canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımın zor günlerden geçtiğini ifade eden Orman, gelecek seçimde "Ben Hüseyin Yücel'i değil, kimseyi desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş​'ın eski başkanlarından Fikret Orman​, Ekol Tv'de Candaş Tolga'nın sorularını yanıtlıyor.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM"

Beşiktaş'ın 29 Aralık'ta gideceği Başkanlık seçiminde tarafı sorulan Fikret Orman, "Ben Hüseyin Yücel​'i değil, kimseyi desteklemiyorum" diyerek tarafsız konumda olduğunu açıkladı.

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"AYBABA'NIN DAHA ÖNCE SÖYLEMESİ LAZIMDI"

Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara ise, "Samet Aybaba'nın bunları daha önce söylemesi lazımdı. Ahmet Nur Çebi bizim yönetimimizde bir anda hiçbir şeyden haberi olmayıp bizi suçlar hale geldi." dedi.

Fikret Orman'dan adaylık açıklaması! - Orta Çizgi - Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş Transfer Haberleri

"HER ZAMAN BURADAYIM"

Beşiktaş kulübüne başkanlık adaylığı hakkında gelen soruya ise Orman, "Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz. Ben Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum. Hüseyin şimdi Beşiktaş'a bu kadar para harcadı, bir şeyler yaptı. Ben şimdi Hüseyin'in karşısına çıkıp aday mı olacağım. Serdal Adalı da bir gün bu kulübe başkan olmalı. Onun da sevenleri var." dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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