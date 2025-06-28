Filenin Efeleri'nden set vermeden galibiyet!

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye ile Bulgaristan karşılaştı. Filenin Efeleri, rakibini 3-0 ile geçti ve turnuvadaki 2. zaferine uzandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Bulgaristan'a hiç şans tanımadı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Filenin Efeleri, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.
https://x.com/TVForgtr/status/1939016166443286963
Bulgaristan 0-3 Türkiye
Salon: Arena Burgaz
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin).
Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov).
Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar).
Setler: 20-25, 20-25, 21-25.
Süre: 83 dakika.