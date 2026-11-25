A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç takvimi netleşti. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 19 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonun etap gruplarını ve ev sahibi ülkelerini duyurdu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre Filenin Efeleri, turnuvanın ilk etabında Slovenya'da, ikinci etabında Bulgaristan'da, üçüncü etabında ise Japonya'da mücadele edecek. Her etapta dört karşılaşmaya çıkacak olan millilerin rakipleri arasında İtalya, Polonya, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Japonya gibi takımlar bulunuyor. İlk maçını 9 Haziran 2027'de oynayacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç etap sonunda puan sıralamasında ilk 8'e girmesi halinde VNL Finalleri'ne katılacak. Peki, Filenin Efeleri'nin 2027 Milletler Ligi maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak?

FİLENİN EFELERİ'NİN 2027 MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Milletler Ligi kapsamında üç farklı ülkede düzenlenecek etaplarda mücadele edecek. Millilerin karşılaşma tarihleri belli olurken maçların başlama saatleri FIVB tarafından ilerleyen dönemde açıklanacak.

1. Etap: 9-13 Haziran 2027 – Slovenya

2. Etap: 23-27 Haziran 2027 – Bulgaristan

3. Etap: 14-18 Temmuz 2027 – Japonya



TÜRKİYE'NİN MİLLETLER LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Filenin Efeleri, üç etapta toplam 12 karşılaşmaya çıkacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın etaplara göre rakipleri ve maç programı şu şekilde:



1. Etap – Slovenya

- Slovenya-Türkiye

- İtalya-Türkiye

- Türkiye-Finlandiya

- Türkiye-Ukrayna

2. Etap – Bulgaristan

- Türkiye-Belçika

- Türkiye-Sırbistan

- Bulgaristan-Türkiye

- Türkiye-Almanya

3. Etap – Japonya

- Rusya-Türkiye

- Türkiye-İran

- Japonya-Türkiye

- Fransa-Türkiye

2027 MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

2027 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde üç etabın tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar finallere yükselmeye hak kazanacak. Organizasyonun final etabı ise 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Filenin Efeleri, etaplarda elde edeceği sonuçlarla finallere katılabilmek için mücadele edecek.