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Filenin Sultanları A Milli Voleybol Takımı'nın çeyrek final rakibi belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 23:49 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 23:55
Filenin Sultanları A Milli Voleybol Takımı&#039;nın çeyrek final rakibi belli oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya maçından mağlup ayrılsa da çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin olduğu açıklandı.

Filenin Sultanları 6 Ağustos Salı günü oynanacak çeyrek final maçında Çin ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları A Milli Voleybol Takımı'nın çeyrek final rakibi belli oldu - 1. Resim
Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati sonra belli olacak.

İTALYA MAÇINDAN 3-0 MAĞLUP AYRILDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nun üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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