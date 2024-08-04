Filenin Sultanları A Milli Voleybol Takımı'nın çeyrek final rakibi belli oldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 23:49 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 23:55
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya maçından mağlup ayrılsa da çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin olduğu açıklandı.
Filenin Sultanları 6 Ağustos Salı günü oynanacak çeyrek final maçında Çin ile karşılaşacak.
Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati sonra belli olacak.
İTALYA MAÇINDAN 3-0 MAĞLUP AYRILDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nun üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı