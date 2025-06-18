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 | Murat Makas

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

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Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 geçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 21:58

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. VNL'de 5. maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya'yı ve Çin'i 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, tarihte ilk kez İstanbul'da oynanan organizasyonun 2. haftasında açılışı galibiyet ile yaptı.

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 geçti

İŞTE SET SONUÇLARI

1. SET SONUCU: Türkiye 27-25 Dominik Cumhuriyeti

2. SET SONUCU: Türkiye 25-19 Dominik Cumhuriyeti

3. SET SONUCU: Türkiye 28-26 Dominik Cumhuriyeti

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 geçti

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Andrea Pucher (İtalya)
Dominik Cumhuriyeti: Brayelin Martinez, Gaila Lopez, Arina Rodriguez, Candida Arias, Yonkaira Pena, Jineiry Martinez, Yaneirys Rodriguez (L) (Samaret Caraballo, Tapia)
Başantrenör: Marcos Kwiek
Türkiye: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz (L), (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Aslı Kalaç, Meliha Diken)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 25-27, 19-25, 26-28

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