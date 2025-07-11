Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Filenin Sultanları ikinci kez mağlup oldu!

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye ile Çekya karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyondaki 10. maçına çıktı ve 2. mağlubiyetini yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filenin Sultanları ikinci kez mağlup oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 00:00

A Milli Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında sürpriz bir kayıp yaşadı. Turnuvanın Hollanda etabında ile mücadele eden , sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

FİLENİN SULTANLARI 22 PUANDA KALDI

Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı. Filenin Sultanları; 22-25, 21-25, 25-4 ve 23-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Ayrıca da milli takımın pasörü Elif Şahin, ilk sette yaşadığı bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

Filenin Sultanları ikinci kez mağlup oldu!

FİNALLERİ GARANTİLEMİŞTİK

Milli takım, daha önce Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantilemişti.

Filenin Sultanları ikinci kez mağlup oldu!

ÇEKYA-: 3-1
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun).
ÇEKYA: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova).
TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay.
SETLER: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20.
SÜRE: 1 saat 39 dakika.

Sıkça Sorulan Sorular

FİLENİN SULTANLARI'NIN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?
Ay-yıldızlılar, üçüncü haftanın üçüncü maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan 8 milyon Euro maaş istedi: Deneyimli eldiven transferde zoru oynuyor!
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!
ETİKETLER
#türkiye
#çekya
#çekya
#kadın voleybol
#spor
#filenin sultanları
#Çekya Milli Takımı
#2025 FIVB Milletler Ligi
#VNL
#Fivb Milletler Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.