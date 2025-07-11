Filenin Sultanları ikinci kez mağlup oldu!

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye ile Çekya karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyondaki 10. maçına çıktı ve 2. mağlubiyetini yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında sürpriz bir kayıp yaşadı. Turnuvanın Hollanda etabında Çekya ile mücadele eden Filenin Sultanları, sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

FİLENİN SULTANLARI 22 PUANDA KALDI

Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı. Filenin Sultanları; 22-25, 21-25, 25-4 ve 23-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Ayrıca da milli takımın pasörü Elif Şahin, ilk sette yaşadığı bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

FİNALLERİ GARANTİLEMİŞTİK

Milli takım, daha önce Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantilemişti.

ÇEKYA-TÜRKİYE: 3-1

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun).

ÇEKYA: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova).

TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay.

SETLER: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20.

SÜRE: 1 saat 39 dakika.