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 | Burak Ayaydın

Filenin Sultanları namağlup ünvanını kaybetti!

Milletler Ligi'nde Türkiye ile Brezilya karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.

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Filenin Sultanları namağlup ünvanını kaybetti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 22:08

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki 4. ve son maçında, Türkiye ile Brezilya sahaya çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve Voleybol Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ilk kaybını yaşadı.

Filenin Sultanları namağlup ünvanını kaybetti!

TÜRKİYE'DE SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Türkiye Voleybol Federasyonu; Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçta, 17 bin 34 seyircinin mücadeleyi salonda takip ettiğini ve Milletler Ligi'nde tribün rekoru kırıldığını açıkladı.

https://x.com/TVForgtr/status/1936836785461743649

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı:

9 Temmuz Çarşamba

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar

21.00 Sırbistan-Türkiye

https://x.com/TVForgtr/status/1936855358552658329

Sıkça Sorulan Sorular

ÜST TURA KİMLER YÜKSELECEK?
16 takımın mücadele ettiği VNL'de; üçüncü hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
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ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#filenin sultanları
#milletler ligi
#Brezilya milli takımı
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Spor
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