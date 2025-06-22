Filenin Sultanları namağlup ünvanını kaybetti!

Milletler Ligi'nde Türkiye ile Brezilya karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.
FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki 4. ve son maçında, Türkiye ile Brezilya sahaya çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve Voleybol Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ilk kaybını yaşadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu; Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçta, 17 bin 34 seyircinin mücadeleyi salonda takip ettiğini ve Milletler Ligi'nde tribün rekoru kırıldığını açıkladı.
https://x.com/TVForgtr/status/1936836785461743649
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı:
9 Temmuz Çarşamba
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz Cuma
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz Cumartesi
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz Pazar
21.00 Sırbistan-Türkiye
https://x.com/TVForgtr/status/1936855358552658329