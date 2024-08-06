Filenin Sultanları yarı finalde! Gizem Örge'nin sözleri tüyleri diken diken etti

06 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:20

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin'i Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kıran kırana geçen maçta nefesler tutuldu, Elif Şahin'in yarı final getiren müthiş sayısıyla büyük coşku yaşandı. Yaşanan büyük gurur sonrası Filenin Sultanları duygularını dile getirdi. Gizem Örge'nin tüyleri diken diken eden sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"BİR TANE DAHA OMZUM VAR"

Maçın yıldızlarından Gizem'in verdiği yanıt ise duygusal anlar yaşattı: "Sahada omzumu bıraktım sonra dedim ki bir tane daha omzum var devam edebilirim!" diyerek ne denli büyük bir mücadele verdiklerini gözler önüne serdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ebrar Karakurt, 'Hedefimiz madalya! Milyonlar bizi desteklemeye devam etsin çok mutluyuz elimizden gelenin en iyisini yapacağız.' dedi.

"KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"

Kaptan Eda Erdem ise 'Biz harika bir takımız. Voleybolu çok seviyorum, bu benim 3. olimpiyatım. Arkadaşlarım çok daha başarılı olacak. Keyfimiz çok yerinde, destek veren herkese çok teşekkür ederiz.'