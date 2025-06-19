Filenin Sultanları'ndan gövde gösterisi: Kanada'yı da devirdik!

Filenin Sultanları'ndan görkemli bir zafer daha geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2025 Kadınlar VNL 2. etap 2. maçında Kanada'yı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, İstanbul’da seyircisinin önünde Kanada’yı da 3-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, turnuvada resmen 6'da 6 yaptı.

FİLENİN SULTANLARI DURDURULAMIYOR!

İstanbul'da ikide iki ve turnuva genelinde ise altıda altı yapan Filenin Sultanları, Kanada'yı da 3-0 mağlup ederek zirve yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Milletler Ligi'nin ilk haftasını 4'te 4'le tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftadaki ikinci maçını da kazanarak altıncı galibiyetini aldı. Türkiye, Kanada'yı 16-25, 18-25 ve 24-26'lik skorlarla geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Wael Kandil (Mısır), Sonja Simonovska (Karadağ).

Kanada: Mitrovic, Allard, Maglio, Thokboum, Smrek, Guezen (Georgiadis, Pelland, Howe, Borowski, Watson, Johnson, Andrews).

Türkiye: Meliha Diken, Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin).

Setler: 16-25, 18-25, 24-26.

Süre: 84 dakika