Filenin Sultanları'ndan gövde gösterisi: Yine kazandılar!

Milletler Ligi’nde bugün Türkiye ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, kritik maçı kazandı ve turnuvada 7'de 7 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Milletler Ligi’nde Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Bu zaferle birlikte Filenin Sultanları, turnuvada 7'de 7 yaptı.

1. Set: Türkiye 25-11 Güney Kore

2. Set: Türkiye 25-13 Güney Kore

3. Set: Türkiye 25-17 Güney Kore

https://x.com/TVForgtr/status/1936481940695089392

A MİLLİ TAKIM İÇİN SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

2025 FIVB Milletler Ligi 2. hafta etabında A Milli Kadın Voleybol takımımızın son rakibi Brezilya olacak. Dünya sıralaması açısından büyük önem arz edecek olan mücadelede Filenin Sultanları'nın parkeden galibiyet ile ayrılması, genel puanlamada üstümüzde yer alan Brezilya ile farkın erimesi anlamına gelecek.