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 | Burak Ayaydın

Filenin Sultanları'ndan kritik mağlubiyet!

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. Filenin Sultanları, Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftanın son maçında Sırbistan'a mağlup oldu.

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Filenin Sultanları'ndan kritik mağlubiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 23:36

, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-0 yenildi. İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

FİLENİN SULTANLARI İÇİN SIRALAMA KRİTİĞİ

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi, yarın oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.

https://x.com/TVForgtr/status/1944479966172741655

Sırbistan: 3 - Türkiye: 0

Salon: Omnisport

Hakemler: Burkiewicz Pawel (Polonya), Alblooshi İsmail İbrahim (Birleşik Arap Emirlikleri).

Sırbistan: Ivanovic, Boskovic, Kurtagic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac (Jegdic, Milekovic).

Türkiye: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin).

Setler: 25-18, 25-20, 25-18.

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Sıkça Sorulan Sorular

FİLENİN SULTANLARI BİR ÖNCEKİ MAÇTA KİME YENİLMİŞTİ?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında 3-2'lik skorla kaybetmişti.
ETİKETLER
#filenin sultanları
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#2025 FIVB Milletler Ligi
#Spor
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