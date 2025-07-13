Filenin Sultanları'ndan kritik mağlubiyet!

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. Filenin Sultanları, Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftanın son maçında Sırbistan'a mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-0 yenildi. İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.
Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi, yarın oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.
https://x.com/TVForgtr/status/1944479966172741655
Sırbistan: 3 - Türkiye: 0
Salon: Omnisport
Hakemler: Burkiewicz Pawel (Polonya), Alblooshi İsmail İbrahim (Birleşik Arap Emirlikleri).
Sırbistan: Ivanovic, Boskovic, Kurtagic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac (Jegdic, Milekovic).
Türkiye: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin).
Setler: 25-18, 25-20, 25-18.