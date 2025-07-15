Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final mücadelesi verecek. Normal sezonu 6. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final yolunda Ferhat Akbaş'ın ekibiyle rakip olacak.
Filenin Sultanları için 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki süreç netleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak.
Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. sırada bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti. Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe Günü Atlas Arena'da oynanacak.
https://x.com/TVForgtr/status/1944643770923864261
Diğer çeyrek final mücadeleleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.
Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.