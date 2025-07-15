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 | Burak Ayaydın

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final mücadelesi verecek. Normal sezonu 6. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final yolunda Ferhat Akbaş'ın ekibiyle rakip olacak.

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Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 00:18

için 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki süreç netleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI KRİTİK VİRAJDA

Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. sırada bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti. -Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe Günü Atlas Arena'da oynanacak.

https://x.com/TVForgtr/status/1944643770923864261

DİĞER EŞLEŞMELER

Diğer çeyrek final mücadeleleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.

YARI FİNALDEKİ RAKİP DE BELLİ OLDU

Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE NORMAL SEZONDA KAÇ MAÇ KAZANDI?
Filenin Sultanları, eleme maçları öncesinde 8 galibiyet ve 4 yenilgi almıştı.
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ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#filenin sultanları
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Spor
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