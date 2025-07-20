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 | Burak Ayaydın

Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı!

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan kadro kritiği geldi. Milletler Ligi final etabında yer alacak milli takımın, nihai kadrosu duyuruldu.

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Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 23:04

'nın final etabında mücadele edecek kadrosu açıklandı. 'ndan yapılan duyuruda; Gizem Örge, Simge Aköz, Aslı Kalaç, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Aleksia Karutasu, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek kadroda yer aldı.

Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı!

FİLENİN SULTANLARI İÇİN ZORLU MAÇ

, çeyrek finalde Japonya ile 24 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak. Ay yıldızlılar, kritik maçı kazanması halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

FİLENİN EFELERİ SON MAÇINDA KİME MAĞLUP OLMUŞTU?
Türkiye, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Chiba Etabı'nda Arjantin'e 3-2 yenilmişti.
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ETİKETLER
#filenin sultanları
#türkiye voleybol federasyonu
#milletler ligi
#milletler ligi
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Spor
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