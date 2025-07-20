Filenin Sultanları'nın final kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi final etabında mücadele edecek kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda; Gizem Örge, Simge Aköz, Aslı Kalaç, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Aleksia Karutasu, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek kadroda yer aldı.

FİLENİN SULTANLARI İÇİN ZORLU MAÇ

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Japonya ile 24 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak. Ay yıldızlılar, kritik maçı kazanması halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.