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 | Eyüp Ensar Yeşil

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde mücadele edeceği geniş kadro açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi geniş aday kadrosu belli oldu.

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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde mücadele edeceği geniş kadro açıklandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 20:47

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde (VNL) verecek.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL’de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL’in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği Miletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da düzenlenecek.

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde mücadele edeceği geniş kadro açıklandı!

GENİŞ ADAY KADRO AÇIKLANDI

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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#Spor
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