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Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:46
Filenin Sultanları&#039;nın Paris 2024 Olimpiyatları&#039;ndaki rakipleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu - 1. Resim

Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı. Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:

  • A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
  • B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
  • C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti
Kaynak: tgrthaber.com
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