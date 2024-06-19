Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:46
Paris 2024 Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.
Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı. Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:
- A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
- B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
- C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti
Kaynak: tgrthaber.com