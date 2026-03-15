 | Erdem Avsar

Finalissima neden iptal edildi ne oldu? Arjantin İspanya maçı ne zaman oynanacak?

Finalissima organizasyonunda UEFA, beklenmedik bir karara imza attı. Arjantin ile İspanya arasında Katar’da gerçekleştirilmesi planlanan Finalissima karşılaşması iptal edildi. EURO 2024’te şampiyonluğa ulaşan İspanya ile 2024 Copa Amerika zaferini elde eden Arjantin, Finalissima 2026’da karşı karşıya gelme hakkını kazanmıştı. UEFA’nın duyurusunda, 27 Mart’ta Katar’daki Lusail Stadı’nda oynanması gereken Arjantin-İspanya mücadelesinin bölgedeki siyasi koşullar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

’nın açıklamasında, 27 Mart tarihinde Katar Lusail Stadı’nda yapılması planlanan Arjantin-İspanya karşılaşmasının, bölgedeki politik gelişmeler sebebiyle iptal edildiği kaydedildi. Ayrıca Arjantin ile UEFA arasında alternatif bir takvim ve stat konusunda mutabakata varılamadığı ifade edildi. Finalissima 2026’nın farklı tarihlerde İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires ya da Avrupa’daki tarafsız bir zeminde oynanması yönündeki önerilerin Arjantin Federasyonu tarafından kabul görmediği aktarıldı.

FINALISSIMA NEDEN İPTAL EDİLDİ?

UEFA tarafından yapılan resmi duyuruda, Finalissima müsabakasının iptal edilme gerekçesi ayrıntılı biçimde paylaşıldı. Açıklamada öne çıkan unsurlar şu şekilde sıralandı: Arjantin ile İspanya arasındaki karşılaşmayı Katar’da düzenleme planı, güvenlik nedenleri doğrultusunda iptal edildi. UEFA, Bernabeu Stadı’nda tribünlerin yarı kapasiteyle doldurulması, çift ayaklı maç formatı ve alternatif olarak 30 Mart tarihi seçeneklerini Arjantin tarafına iletti. Arjantin ise karşılaşmanın Dünya Kupası sonrasında oynanmasını talep etti. Ancak İspanya’nın takviminde uygun bir boşluk bulunmadığından bu alternatif de devre dışı kaldı.

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, UEFA ile CONMEBOL’un iş birliği çerçevesinde organize edilen özel bir futbol etkinliği. Avrupa ve Güney Amerika kıtalarının şampiyon ekiplerini karşı karşıya getiren bu organizasyon, kıtalar arası rekabeti ve futbol heyecanını aynı zeminde buluşturuyor. 2022 FIFA Dünya Kupası sonrasında düzenlenen bu turnuva, esasen iki kıtanın şampiyonlarını bir araya getirerek prestijli bir kupa mücadelesi oluşturmayı amaçlıyordu. Arjantin ile İspanya arasında planlanan karşılaşma ise bu saygın organizasyonun en dikkat çekici örneği olarak öne çıkıyordu.

