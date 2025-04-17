Fiorentina, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi!

İstanbul
Fiorentina, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında NK Celje ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fiorentina ile NK Celje karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Fiorentina'nın gollerini 37'nci dakikada Mandragora ile 67'nc dakikada Moise Kean kaydetti. NK Celje'de fileleri 54'üncü dakikada Matko ve 65'inci dakikada Nemanic havalandırdı.
İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı.