Florentino Perez’den Arda Güler için flaş sözler! Gidecek mi, kalacak mı artık çok net

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler’e gelecek sezonlar için canlı yayında çok net ve motive edici bir mesaj verdi. İki yıl önce transfer edilen milli yeteneğe, Modric'in ayrılğa takımda nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini açıkça hatırlattı.

Luka Modric ile soyunma odasında sarılırken Arda Güler’e seslenen Perez, "Onu örnek alman lazım, burada onun varisi olacaksın. Madrid'de nasıl oynanacağını sana çoktan gösterdi," diyerek genç futbolcunun takım içindeki geleceğini netleştirdi.

"ONU ÖRNEK ALMAN LAZIM"

20 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid yönetiminin büyük güvenini kazanmış durumda. defensacentral.com'un haberine göre sahada olduğu dakikalarda farkını ortaya koyan Arda, özellikle Xabi Alonso’nun takımın başına geçmesiyle birlikte rolü tamamen değişecek. Son maçlarda giderek artan bir önem kazansa da, asıl gelişimini yeni teknik direktörle gösterecek.

SON KARAR XABİ ALONSO'NUN

Kulüp içindeki değerlendirmelere göre Arda, orta sahada etkili bir iç oyuncu olma potansiyeline sahip. Aynı zamanda, çizgiler arasında hareket edebilme ve forvetlere etkili paslar atabilme yeteneğiyle de ön plana çıkıyor. Nihai karar, taktiksel sistemi belirleyecek olan Xabi Alonso’ya ait ve o, kadroda bulunan tüm oyuncuları değerlendirip en uygun stratejiyi oluşturacak.

YERİ ARTIK ÇOK SAĞLAM

Özetle, Florentino Perez’in açıklamaları Arda Güler’in Real Madrid’de kalacağının ve önemli bir oyuncu olarak planlandığının kesin işareti. Gider mi, kalır mı tartışması sona erdi; Arda artık Real Madrid’in geleceğinde yerini sağlamlaştırıyor.