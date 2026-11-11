Formayı kafaya geçirmek sarı kart mı? Gol sevincinde formayı çıkarmak yasak mı?

Futbolda gol atan oyuncuların sevinçlerini taraftarlarla paylaşmak için yaptığı kutlamalar, zaman zaman oyun kuralları açısından tartışmalara neden oluyor. Gol sonrasında formasını çıkaran veya formasını başının üzerine çekerek yüzünü kapatan futbolcuların sarı kart görmesi, IFAB Futbol Oyun Kuralları'nın 12. maddesinde düzenleniyor. Galatasaray-Amedspor karşılaşmasında yaşanan forma hareketi de bu kuralı yeniden gündeme taşıdı. Peki, futbolcu gol sevincinde formasını kafasına geçirirse sarı kart görür mü? Gol sevincinde formayı çıkarmak yasak mı? İşte IFAB kurallarındaki ilgili hükümler...

FORMAYI KAFAYA GEÇİRMEK SARI KART MI?

Evet. IFAB Futbol Oyun Kuralları'nın 12. maddesine göre gol sevincinde formasını çıkaran veya formayla başını örten oyuncuya sarı kart gösterilmesi gerekiyor.

Kural kapsamında futbolcunun formasını tamamen çıkarması şart değil. Formasını başının üzerine çekerek kafasını örtmesi de sarı kart gerektiren davranışlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle gol sonrasında formasını yüzü görünmeyecek şekilde başına geçiren oyuncu, formasını üzerinden çıkarmamış olsa bile ihtar cezasıyla karşılaşabiliyor.

GOL SEVİNCİNDE FORMAYI ÇIKARMAK YASAK MI?

Futbolcuların gol sevincinde formalarını çıkarması oyun kurallarına göre sarı kart gerektiren bir ihlal. IFAB'ın 12. maddesinde gol kutlaması sırasında formasını çıkaran oyunculara ihtar verilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor.

Bu kuralın uygulanması için futbolcunun formasını uzun süre çıkarması veya başka bir davranışta bulunması gerekmiyor. Forma çıkarma eyleminin gerçekleşmesi, sarı kart gösterilmesi için yeterli kabul ediliyor.

Ayrıca formanın başın üzerine çekilerek kafanın örtülmesi de ayrı bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

GOL SEVİNCİNDE MASKE TAKMAK SARI KART GEREKTİRİR Mİ?

IFAB kurallarına göre gol sevincinde başını veya yüzünü maske ya da benzeri bir eşya ile örten futbolcuya da sarı kart gösteriliyor.

Düzenleme, oyuncuların gol sonrasında farklı nesneler kullanarak yüzlerini kapatmasını da kapsıyor. Böylece forma, maske veya benzeri eşyalarla başın ve yüzün örtülmesi disiplin yaptırımı gerektiren davranışlar arasında değerlendiriliyor.

GOL SEVİNCİNDE HANGİ HAREKETLER SARI KART GEREKTİRİR?

Futbol Oyun Kuralları'nın 12. maddesinde gol kutlamaları sırasında sarı kart gerektiren bazı davranışlar sıralanıyor. Buna göre futbolcu;

Formasını çıkarırsa,

Formasıyla başını örterse,

Başını veya yüzünü maske ya da benzeri bir eşyayla kapatırsa,

Güvenlik ve emniyet sorununa yol açacak şekilde seyircilere yaklaşırsa,

Saha çevresindeki bariyerlere tırmanırsa,

Rakip taraftarlara yönelik kışkırtıcı, alaycı veya aşağılayıcı hareketlerde bulunursa sarı kart görebiliyor.

Buna karşılık gol sevincinde saha dışına çıkmak veya taraftarlarla sevinci paylaşmak tek başına sarı kart nedeni sayılmıyor. Ancak kutlamanın şekli ve güvenlik açısından oluşturduğu durum, hakemin kararında belirleyici oluyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇINDA FORMA HAREKETİ NEDEN TARTIŞILDI?

7 Kasım 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Amedspor karşılaşmasında Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci sırasında formalarını yüzlerini kapatacak şekilde başlarına çekmesi futbol gündeminde tartışma yarattı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, söz konusu kutlama sırasında futbolculara sarı kart göstermedi. Ancak IFAB'ın 12. maddesinde formayla başın örtülmesi açıkça sarı kart gerektiren davranışlar arasında sayılıyor.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de pozisyonu değerlendirerek hareketin sarı kart gerektirdiğini ifade etti. Tartışmanın odağında, oyun kuralında açıkça belirtilen forma hareketine rağmen futbolcuların ihtar almaması yer aldı.

IFAB FUTBOL OYUN KURALLARI'NIN 12. MADDESİ NE DİYOR?

IFAB tarafından yayımlanan Futbol Oyun Kuralları'nın 12. maddesi, fauller ve fena hareketlerin yanı sıra gol sevinçlerinde uygulanacak disiplin yaptırımlarını da düzenliyor.

İlgili hükümde gol sevincinde formasını çıkaran veya formayla başını örten oyuncunun ihtar edilmesi gerektiği belirtiliyor. Başın ya da yüzün maske veya benzeri bir eşyayla kapatılması da sarı kart gerektiren davranışlar arasında bulunuyor.

Dolayısıyla futbolcunun formasını tamamen çıkarması ile formasını başının üzerine çekerek kafasını örtmesi, farklı hareketler olsa da sarı kart yaptırımı bakımından aynı hüküm kapsamında değerlendiriliyor.