Formula 1 Çin GP ne zaman hangi kanalda? 2026 Çin Grand Prix programı

Formula 1 yarış heyecanı, Çin Grand Prix’siyle sürüyor. Toplam 24 etaptan oluşacak F1 yeni sezonunun ikinci ayağı, Çin’in Şanghay şehrinde organize ediliyor. Çin’in en büyük metropolü Şanghay’da bulunan Şanghay Uluslararası Pisti’ndeki 5.451 kilometrelik parkurda 56 tur üzerinden koşulacak mücadelenin sıralama seansları 13 Mart Cumartesi günü yapılacak. Peki, Formula 1 Çin GP ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

10.03.2026
10.03.2026
saat ikonu 20:17

Avustralya’daki adrenalin dolu sezon açılışının ardından Formula 1 şimdi yönünü Çin’e çeviriyor. Şanghay’da koşulacak etapta rekabet dengesinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Çin Grand Prix’sinin sezonun ilk sprint hafta sonuna ev sahipliği yapacağını da belirtelim.

Peki, Şanghay’daki sezonun ikinci mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekrana gelecek?

13 Mart Cuma

  • 1. antrenman seansı: 06:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
  • Sprint sıralama seansı: 10:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
14 Mart Cumartesi

  • Sprint seansı: 06:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
  • Sıralama turları seansı: 10:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

15 Mart Pazar

  • Yarış: 10:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Geçtiğimiz hafta sonunda Formula 1, Avustralya Grand Prix’si ile 2026 sezonuna resmen başlangıç yapmıştı. Yeni kuralların devreye girmesi ve Bahreyn testlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu. Pazar günü düzenlenen Avustralya Grand Prix’sinde zafer için çekişen iki ekip Ferrari ile Mercedes oldu. 58 tur süren yarış sonunda sezonun ilk birinciliği George Russell’ın oldu. Russell’ın takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin podyumun ikinci sırasına çıkmasıyla Mercedes 1-2’lik derece elde etti. Ferrari sürücüleri ise yarışı üçüncü ve dördüncü basamakta tamamladı.

