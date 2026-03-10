Formula 1 Çin GP ne zaman hangi kanalda? 2026 Çin Grand Prix programı

Avustralya’daki adrenalin dolu sezon açılışının ardından Formula 1 şimdi yönünü Çin’e çeviriyor. Şanghay’da koşulacak etapta rekabet dengesinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Çin Grand Prix’sinin sezonun ilk sprint hafta sonuna ev sahipliği yapacağını da belirtelim.

Peki, Şanghay’daki sezonun ikinci mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekrana gelecek?

13 Mart Cuma

1. antrenman seansı: 06:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sprint sıralama seansı: 10:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

14 Mart Cumartesi

Sprint seansı: 06:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 10:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

15 Mart Pazar

Yarış: 10:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Geçtiğimiz hafta sonunda Formula 1, Avustralya Grand Prix’si ile 2026 sezonuna resmen başlangıç yapmıştı. Yeni kuralların devreye girmesi ve Bahreyn testlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu. Pazar günü düzenlenen Avustralya Grand Prix’sinde zafer için çekişen iki ekip Ferrari ile Mercedes oldu. 58 tur süren yarış sonunda sezonun ilk birinciliği George Russell’ın oldu. Russell’ın takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin podyumun ikinci sırasına çıkmasıyla Mercedes 1-2’lik derece elde etti. Ferrari sürücüleri ise yarışı üçüncü ve dördüncü basamakta tamamladı.