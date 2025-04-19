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 | Eyüp Ensar Yeşil

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 23:15

Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turlarında son şampiyon pilot 1 dakika 27.294 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

McLaren'ın Britanyalı pilotu Lando Norris 3. sıralama denemesinde geçirdiği bir kaza ile yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Oscar Piastri, 1 dakika 27.304 saniyelik süre ile ikinci, Mercedes pilotu George Russell ise 1 dakika 27.407 saniyelik derecesiyle 3. sırayı aldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!
ETİKETLER
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#Suudi Arabistan Grand Prix
#Cidde Cadde Pisti
#Mclaren
#Red Bull Racing
#George Russell
#Spor
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