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 | Efe Demir

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! 5 yıl için ödenecek tutar dudak uçuklattı

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu olan Formula 1, son olarak 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de düzenlenmişti. Türkiye'de yoğun bir takipçi kitlesi olan F1'in Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceği merak konusu. Konuya dair Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 severleri sevindiren açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

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Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! 5 yıl için ödenecek tutar dudak uçuklattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:42

Dünyanın en çok takip edilen organizasyonlarından biri olan ’in 2026’daki yarış takvimi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Takvimde Türkiye yer almamıştı. Son olarak koronavirüs pandemisinin olduğu 2020 ve 2021 yılında Formula 1 yarışları düzenlenen Türkiye GP'si için ise umut Madrid GP'si.

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! 5 yıl için ödenecek tutar dudak uçuklattı

PİST HENÜZ HAZIR DEĞİL

F1, geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'deki yeni pistte düzenlenecek yarışı da içeren geçici 2026 takvimini yayınlamıştı ancak Madrid GP'si için yapılan pist henüz hazır değil. İtalyan Dromo firması tarafından tasarlanan ve biri eğimli olmak üzere 22 virajdan oluşacak 5,4 km uzunluğundaki pistin inşaat çalışmaları ileri aşamada. Pist inşaatının 30 Mayıs 2026'da tamamlanması ve ardından FIA onayının alınması bekleniyor. Ancak, yarışa karşı çıkan yerel bir siyasi grubun da güçlü bir muhalefeti var.

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! 5 yıl için ödenecek tutar dudak uçuklattı

BAŞKAN AÇIKLADI

Madrid yerine en güçlü aday İstanbul Park. Konuya dair açıklamalarda bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl da çeşitli sebeplerle yapılamayacak olan yarışlara talip olduklarını söyledi.

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! 5 yıl için ödenecek tutar dudak uçuklattı

'GÖRÜŞEMELER SÜRÜYOR'

Üçlertoprağı, “Biz F1 ve FIA yönetimiyle yakın temas halindeyiz. Hem biz hem de hükümetimiz Formula 1’i yeniden Türkiye’de görmeyi çok istiyor. Yönetim ile uzun dönem bir anlaşma yaparak İstanbul’un takvime kalıcı olarak eklenmesini istiyoruz.” dedi.

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! 5 yıl için ödenecek tutar dudak uçuklattı

TARİH VERDİ

"Pandemi döneminden farklı olarak tek seferlik bir yedek yarış düzenlemek istemiyoruz. Bunun yerine uzun vadeli bir sözleşmeyle takvimde kalıcı olarak yer almayı hedefliyoruz." diyen Üçlertoprağı, "Amacımız başka ülkelerle rekabet etmek değil. Türkiye, eşsiz bir piste, 85 milyonluk genç ve spora ilgili bir nüfusa, yılda 1.2 milyon araçlık satış hacmine ve F1 markalarının önemli operasyonlarına ev sahipliği yapan bir ülke. Jeopolitik konumumuz ve çevre ülkelerdeki seyirci potansiyeli de F1 için büyük bir değer sunuyor." ifadelerini kullandı.

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! 5 yıl için ödenecek tutar dudak uçuklattı

FİYATI AÇIKLANDI

Gazeteci Pedro Fermin'in haberine göre F1 Türkiye'ye dönüyor ve 5 yıl için 60 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

https://x.com/PedroFerminF1/status/1950253386265153941

"LOJİSTİK AÇIDAN BÜYÜK AVANTAJ"

Motorsport'un haberine göre Başkan Üçlertoprağı son olarak şöyle konuştu: "Olası bir yarışın Eylül ayında yapılmasının çok doğru olacağını düşünüyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan önce veya sonra düzenlenecek bir yarış, takımlar ve F1 için lojistik açıdan büyük bir avantaj olacaktır."

ETİKETLER
#spor
#formula 1
#Türkiye Gp
#Madrid Gp
#İstanbul Park
#F1 Takvimi
#Türkiye Gp
#İstanbul Park
#Madrid Gp
#F1 Takvimi
#Motorsport
#Spor
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