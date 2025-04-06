Formula 1'de Japonya GP sona erdi! Damalı bayrağı ilk gören Verstappen oldu

Max Verstappen kimdir?

Max Emilian Verstappen, Belçika doğumlu Hollandalı yarış pilotu. Formula 1'de Hollanda bayrağı altında Red Bull Racing için yarışmaktadır. 2021, 2022, 2023 ve 2024 Dünya Şampiyonudur. Verstappen, eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen ve eski go-kart yarışçısı Sophie Kumpen'in oğludur. FIA Avrupa Formula 3 de dahil olmak üzere karting ve tek koltuklu kategorilerde başarılı bir dönem geçirdi ve birçok rekor kırdı.