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 | Berkay Alptekin

Formula 1'de Japonya GP sona erdi! Damalı bayrağı ilk gören Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'si 53 tur üzerinden Suzuka şehrinde düzenlendi. Japonya durağını Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

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Formula 1'de Japonya GP sona erdi! Damalı bayrağı ilk gören Verstappen oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 11:08

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. Etabı Japony Grand Prix'si, Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılan yarışla 53 tur üzerinden düzenlendi.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışı, 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Formula 1'de Japonya GP sona erdi! Damalı bayrağı ilk gören Verstappen oldu

NORRIS İKİNCİ, PIASTRI ÜÇÜNCÜ

Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Bu sezonun ilk iki yarışında da McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaşmıştı.

Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Formula 1'de Japonya GP sona erdi! Damalı bayrağı ilk gören Verstappen oldu

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Oscar Piastri (Avustralya): 49

4. George Russell (Büyük Britanya): 45

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30

TAKIMLAR

1. McLaren: 111

2. Mercedes: 75

3. Red Bull: 61

4. Ferrari: 35

5. Williams: 19

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Sıkça Sorulan Sorular

Max Verstappen kimdir?
Max Emilian Verstappen, Belçika doğumlu Hollandalı yarış pilotu. Formula 1'de Hollanda bayrağı altında Red Bull Racing için yarışmaktadır. 2021, 2022, 2023 ve 2024 Dünya Şampiyonudur. Verstappen, eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen ve eski go-kart yarışçısı Sophie Kumpen'in oğludur. FIA Avrupa Formula 3 de dahil olmak üzere karting ve tek koltuklu kategorilerde başarılı bir dönem geçirdi ve birçok rekor kırdı.
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