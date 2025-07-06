Formula 1'de Lando Norris fırtınası: Ülkesinde de kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bir Lando Norris zaferi daha geldi. McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, İngiltere Grand Prix'sini de zirvede bitirdi.

Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı olan İngiltere Grand Prix'sini kazandı. 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarış, 52 tur üzerinden yapıldı ve Norris'in bu takvim yılındaki 4. zaferiyle sonuçlandı.

https://x.com/F1/status/1941896838291787862

MAX İÇİN FORMULA 1'DE KÖTÜ ZAMANLAMA

Norris'in McLaren'den Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri; liderin 6.812 saniye gerisinde ikinci, Sauber'in Alman pilotu Nico Hulkenberg ise 34.742 saniye arkasında üçüncü oldu. Ayrıca da yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen, spin atarak geride kaldı ve İngiltere etabını ancak 5. sırada bitirebildi.

Büyük Britanya Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 234

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 226

3. Max Verstappen (Hollanda): 165

4. George Russell (Büyük Britanya): 147

5. Charles Leclerc (Fransa): 119

Takımlar

1. McLaren: 417

2. Mercedes: 210

3. Ferrari: 209

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55