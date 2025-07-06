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 | Burak Ayaydın

Formula 1'de Lando Norris fırtınası: Ülkesinde de kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bir Lando Norris zaferi daha geldi. McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, İngiltere Grand Prix'sini de zirvede bitirdi.

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Formula 1'de Lando Norris fırtınası: Ülkesinde de kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 20:12

, Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı olan İngiltere Grand Prix'sini kazandı. 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarış, 52 tur üzerinden yapıldı ve Norris'in bu takvim yılındaki 4. zaferiyle sonuçlandı.

https://x.com/F1/status/1941896838291787862

MAX İÇİN FORMULA 1'DE KÖTÜ ZAMANLAMA

Norris'in McLaren'den Avustralyalı takım arkadaşı ; liderin 6.812 saniye gerisinde ikinci, Sauber'in Alman pilotu Nico Hulkenberg ise 34.742 saniye arkasında üçüncü oldu. Ayrıca da yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un son şampiyon pilotu , spin atarak geride kaldı ve İngiltere etabını ancak 5. sırada bitirebildi.

Formula 1'de Lando Norris fırtınası: Ülkesinde de kazandı!

Büyük Britanya Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 234

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 226

3. Max Verstappen (Hollanda): 165

4. George Russell (Büyük Britanya): 147

5. Charles Leclerc (Fransa): 119

Formula 1'de Lando Norris fırtınası: Ülkesinde de kazandı!

Takımlar

1. McLaren: 417

2. Mercedes: 210

3. Ferrari: 209

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

Formula 1'de Lando Norris fırtınası: Ülkesinde de kazandı!

Sıkça Sorulan Sorular

SIRADAKİ YARIŞ NE ZAMAN?
Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 27 Temmuz'da gerçekleşecek.
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ETİKETLER
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#Mclaren
#İngiltere Grand Prix
#Spor
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