Formula 1'de Lando Norris zirvesi: Avusturya'da üçüncü zafer!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bir Lando Norris zaferi daha geldi. McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, Avusturya Grand Prix'sini de zirvede bitirdi.

Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini kazandı. 4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı ve Norris'in bu takvim yılındaki 3. zaferiyle sonuçlandı.

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McLaren'dan Avustralyalı Oscar Piastri liderin 2.695 saniye gerisinde ikinci; Ferrari pilotu Charles Leclerc ise liderin 19.820 saniye arkasında üçüncü olurken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk turda Kimi Antonelli ile çarpışarak yarış dışı kaldı.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 216

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 146

5. Charles Leclerc (Monako): 119

Takımlar

1. McLaren: 417

2. Mercedes: 210

3. Ferrari: 209

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55