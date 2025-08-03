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 | Burak Ayaydın

Formula 1'de McLaren fırtınası: Bu sefer de Lando Norris kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda McLaren fırtınası esiyor. Takımlar klasmanında lider olan McLaren, sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini de kazandı ve Lando Norris ile zirveyi korudu.

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Formula 1'de McLaren fırtınası: Bu sefer de Lando Norris kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 19:52

takımının Büyük Britanyalı pilotu , Macaristan'da damalı bayrağı gören ilk araç oldu. Bu zaferle birlikte pilotlar sıralamasındaki zirve ısrarını sürdüren Norris, takım arkadaşı 'nin arkasında ikinci sırada yer aldı.

Formula 1'de McLaren fırtınası: Bu sefer de Lando Norris kazandı!

MACARİSTAN'DA 70 TUR VE LANDO NORRIS ZAFERİ

Macaristan'ın başkenti 'deki 4.3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış 70 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışı; 1 saat 35 dakika 21.231 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun beşinci galibiyetini elde etti. Avustralyalı pilot Oscar Piastri; takım arkadaşı Norris'in 0.698 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 21.916 saniye arkasında üçüncü oldu.

Formula 1'de McLaren fırtınası: Bu sefer de Lando Norris kazandı!

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası:

Formula 1'de McLaren fırtınası: Bu sefer de Lando Norris kazandı!

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 266

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. George Russell (Büyük Britanya): 157

5. Charles Leclerc (Monako): 139

Formula 1'de McLaren fırtınası: Bu sefer de Lando Norris kazandı!

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Ferrari: 248

3. Mercedes: 220

4. Red Bull Racing: 192

5. Williams: 70

Sıkça Sorulan Sorular

FORMULA 1'DE SIRADAKİ YARIŞ NE ZAMAN?
Sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'si, 31 Ağustos Pazar günü koşulacak.
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