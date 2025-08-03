Formula 1'de McLaren fırtınası: Bu sefer de Lando Norris kazandı!

McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, Macaristan'da damalı bayrağı gören ilk araç oldu. Bu zaferle birlikte pilotlar sıralamasındaki zirve ısrarını sürdüren Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin arkasında ikinci sırada yer aldı.

MACARİSTAN'DA 70 TUR VE LANDO NORRIS ZAFERİ

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4.3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış 70 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışı; 1 saat 35 dakika 21.231 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun beşinci galibiyetini elde etti. Avustralyalı pilot Oscar Piastri; takım arkadaşı Norris'in 0.698 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 21.916 saniye arkasında üçüncü oldu.

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 266

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. George Russell (Büyük Britanya): 157

5. Charles Leclerc (Monako): 139

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Ferrari: 248

3. Mercedes: 220

4. Red Bull Racing: 192

5. Williams: 70