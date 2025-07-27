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 | Burak Ayaydın

Formula 1'de Oscar Piastri zaferi: Lastik tercihiyle büyük fark!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Oscar Piastri zaferi yaşandı. McLaren takımının yetenekli pilotu, Belçika Grand Prix'sini zirvede bitirdi.

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Formula 1'de Oscar Piastri zaferi: Lastik tercihiyle büyük fark!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 20:31

, Dünya Şampiyonası'nda Belçika Grand Prix'sini lastik seçimiyle kazandı. Islak ve kuru zeminin bir arada yaşandığı zorlu yarışta, Oscar Piastri galip geldi ve Sürücüler Şampiyonası’ndaki liderliğini pekiştirerek puan farkını 16’ya çıkardı.

Formula 1'de Oscar Piastri zaferi: Lastik tercihiyle büyük fark!

BELÇİKA'DA ZORLU ATMOSFER

Yarış öncesi etkili olan yoğun yağmur nedeniyle 'start' yaklaşık 80 dakika gecikmeyle verildi. Eau Rouge çıkışında Norris’i geride bırakan Piastri, Kemmel Düzlüğü’nde farkı açarak liderliği ele geçirdi. Akabinde ise pistteki kuruluğu gözeten Piastri 2'nci turda orta hamur lastiklere geçerken, Norris bir tur sonra sert lastik tercihiyle pite girdi ve çıkışta takım arkadaşının 9 saniye gerisinde kaldı.

https://x.com/F1/status/1949520277274026108

ZİRVEDE MCLAREN ÇEKİŞMESİ

Son bölümlerde Norris farkı 3.1 saniyeye kadar indirse de, sondan bir önceki turda La Source virajında yaptığı küçük hata farkın yeniden açılmasına neden oldu. Yarış sonunda Piastri, 3.4 saniyelik avantajla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Formula 1'de Oscar Piastri zaferi: Lastik tercihiyle büyük fark!

Sıkça Sorulan Sorular

HEYECANLI YARIŞTA KİM ÜÇÜNCÜ OLDU?
Charles Leclerc, Belçika'da istediği ivmeyi yakalayamadı ve sıralamada 3. oldu.
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#Spor
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