Formula dünyasında Sena Savaşer etkisi! İlk Türk kadın pilot

Türkiye'nin ilk kadın Formula pilotu olan Sena Şavaşer, İspanya'daki F4 etabını başarıyla tamamladı. Tüm testleri geçen Savaşer için sıradaki durak ise İtalya'daki F1 pisti olacak.

SENA SAVAŞER'İN KARİYERİNDE F4 DÖNEMİ

Bu yıl F4 kategorisine geçen 21 yaşındaki sürücü, kariyeri için önemli bir adım atmış oldu.

İSPANYA SÜRECİ

Sena Savaşer, İspanya'nın zorlu Barcelona Catalunya pistinde gerçekleştirdiği testlerde gösterdiği performans ile kararlılığını ve yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Genç Formula pilotu, teknik virajları ve uzun düzlüğüyle bilinen MotorLand Aragon pistinde üç gün boyunca profesyonel testlere katılarak kendisini geliştirdi. Savaşer, bir yandan Antalya Bilim Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimine devam ederken, diğer yandan Formula 1 Academy hedefiyle ilerliyor.

SENA SAVAŞER'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin ilk kadın Formula pilotu Sena Savaşer süreçle ilgili olarak, "Burada en iyi öğrendiğim şey, yüksek hızdaki aracı doğru zamanda durdurmak ve doğru yerde çevirmek oldu. Bir sonraki teste daha da gelişmiş şekilde gideceğime inanıyorum. En iyi zamanlama derecemi son seansta alarak kapanıştan mutlu ayrılıyorum. Keşke biraz daha kalabilseydim. Son olarak da tüm destekçilerime teşekkür ediyor ve bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırmak istediğimi söylemek istiyorum. Umarım, özellikle kadın sporculara ilham veririm." açıklamalarını yaptı.