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 | Efe Demir

Fortuna Düsseldorf taraftarından alkışlanacak hareket! İsrailli Weismann’ın transferini engelledi

Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf taraftarı, yaptıkları hareketle futbolseverlerin beğenisi topladı. Alman ekip transfer etmeye hazırlandığı İsrailli oyuncunun, Gazze’nin yok edilmesi yönündeki açıklamaları ortaya çıkınca transferden vazgeçildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Fortuna Düsseldorf taraftarından alkışlanacak hareket! İsrailli Weismann’ın transferini engelledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:05

Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf, ’nin yok edilmesi yönündeki açıklamaları ortaya çıkan ve taraftarların tepkisini çeken İsrailli futbolcu Shon Weissman’ı etmekten vazgeçtiğini duyurdu. Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İspanya’nın FC Granada takımı oyuncusu Shon Weissman’ı transfer etmekten vazgeçildiği duyuruldu.

Fortuna Düsseldorf taraftarından alkışlanacak hareket! İsrailli Weismann’ın transferini engelledi

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Yapılan açıklamada, "Shon Weissman’ı çok yakından inceledik ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi. Ücret ve şartlarda anlaşıldığı ve sporcunun sağlık kontrolünden geçmek için Almanya’da olduğu belirtilirken, transfer hamlesi Fortuna Düsseldorf taraftarlarının öfkesine neden oldu.

Fortuna Düsseldorf taraftarından alkışlanacak hareket! İsrailli Weismann’ın transferini engelledi

TARAFTAR GEREKENİ YAPTI

Shon Weissman’ın Gazze’nin yok edilmesi yönündeki açıklamalarının ortaya çıkması sonrası Fortuna Düsseldorf taraftarları transferin gerçekleşmemesi için imza kampanyası da başlatmıştı. Sosyal medyada ve diğer platformlarda örgütlenen Alman taraftarlar transferin iptal edilmesi için çağrı yapmıştı.

Fortuna Düsseldorf taraftarından alkışlanacak hareket! İsrailli Weismann’ın transferini engelledi

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ETİKETLER
#transfer
#gazze
#İsrail
#Fortuna Düsseldorf
#Shon Weissman
#Taraftar Tepkisi
#Spor
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