Frank Lampard imzayı attı! Yeni takımı belli oldu

28 Kasım 2024 16:48 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:50

İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Frank Lampard, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir maceraya atıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'nin başına geçti.

Mark Robins ile yollarını ayırdıktan sonra Gallerli Rhys Carr'ı geçici olarak takımın başına geçiren İngiltere Championship takımlarından Coventry City, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi de verildi.

İngiliz teknik adamın Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta ilk kez takımın başında görev yapacağı kaydedildi.

Coventry City, 24 takımlı Championship'te 17 maçta topladığı 17 puanla 17'nci sırada bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Chelsea'nin efsane futbolcularından olan ve futbolculuk kariyerini 2 Şubat 2017'de ABD'nin New York City kulübünde sonlandıran Frank Lampard, teknik direktörlük kariyerine 2018 yılında Derby County takımıyla başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Lampard, bir yıl görev yaptıktan sonra 2019 yılında efsaneleştiği Chelsea'nin başına geçti. 2021 yılının ocak ayında kulüple yolları ayrıldı.

2022-2023 sezonunu Everton'ın başında geçiren Frank Lampard, Nisan 2023'te yeniden Chelsea'nin yolunu tuttu ve İngiliz devinde geçici olarak teknik direktörlüğüne getirildi. Sezon sonuna kadar süren 85 günlük ikinci Chelsea döneminde 11 maça çıkan Lampard; 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 de mağlubiyet aldı.

46 yaşındaki çalıştırıcı, bugünden itibaren Championship ekiplerinden Coventry City'yi çalıştıracak.