Fransa Açık'ta Coco Gauff fırtınası: Favori çıkmadığı maçtan şampiyon olarak ayrıldı!

Fransa Açık'ta resmen Coco Gauff fırtınası yaşandı. Tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka ile karşılaşan Coco Gauff, favori olmadığı maçı kazanarak şampiyon oldu.

Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) yenen Coco Gauff, şampiyon oldu. Gauff, yüksek tempolu maçtan zaferle ayrıldı ve tenis hayranlarında şaşkınlığa sebep oldu.

COCO GAUFF DÜNYA 1 NUMARASINI YENDİ

Başkent Paris'teki turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı Coco Gauff karşılaştı. Sabalenka, karşılıklı servis kırmalar sonucunda ilk seti tiebreakte 7-6 ile hanesine yazdırdı. Akabinde ise ikinci sette üstünlük kuran taraf Gauff oldu. Bu bölümde 6-2 galip gelen Amerikalı raket, durumu 1-1'e getirdi.

ZORLU MAÇTA BÜYÜK ZAFER

Karşılaşmada son seti 6-4; iki saat 38 dakika süren maçı da 2-1 kazanan 21 yaşındaki Gauff, ilk Fransa Açık şampiyonluğuna ulaştı.

https://x.com/rolandgarros/status/1931403443932971195