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 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:25
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:25

Fransa Türkiye CANLI nereden izlenir? Fransa Türkiye maçı başlıyor

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, son maçında Fransa deplasmanına çıkıyor. Futbolseverler, Fransa-Türkiye karşılaşmasını canlı izleyebilecekleri kanal ve yayın bilgilerini araştırıyor. Fransa Türkiye CANLI nereden izlenir? Fransa Türkiye maçı başlıyor... İşte Fransa-Türkiye maçının canlı yayın bilgileri…

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Editor
 Simal Güdüm
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Fransa Türkiye CANLI nereden izlenir? Fransa Türkiye maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:25

, 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ile karşı karşıya geliyor. İlk beş karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen ay-yıldızlı ekip, deplasmanda kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına çıkacak millilerin mücadelesi öncesinde gözler canlı yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fransa-Türkiye maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Fransa-Türkiye milli maçı saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın yayın detayları…

FRANSA TÜRKİYE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

Fransa Türkiye CANLI nereden izlenir? Fransa Türkiye maçı başlıyor

 Fransa'nın kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonun yanı sıra ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilecek.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI BAŞLIYOR! HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı haftasında oynanacak Fransa-Türkiye maçı saat 22.45'te başlayacak. Mücadelenin canlı yayın adresi ATV olacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. 

Fransa Türkiye CANLI nereden izlenir? Fransa Türkiye maçı başlıyor

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Robert Jones olurken VAR görevini Darren England, AVAR görevini ise Michael Salisbury yapacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇLARINDA SON DURUM

Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 5'ini Fransa kazanırken, Türkiye 1 galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Fransa 14 gol atarken Türkiye rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Fransa Türkiye CANLI nereden izlenir? Fransa Türkiye maçı başlıyor

İki takım arasındaki son karşılaşma UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli'de oynandı. Fransa, Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI A LİGİ'NDE NASIL KALIR?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk beş karşılaşmayı kaybeden Türkiye'nin grubu son sırada tamamlaması kesinleşti. Ay-yıldızlı ekibin doğrudan B Ligi'ne düşmemesi için diğer grupların sonuncuları arasındaki sıralamada en az iki takımı geride bırakması gerekiyor.

Fransa Türkiye CANLI nereden izlenir? Fransa Türkiye maçı başlıyor

2026-2027 sezonunda A Ligi'ni son sırada tamamlayan takımların en kötü iki tanesi doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Play-off karşılaşmalarını kazanan takımlar A Ligi'nde kalırken kaybedenler B Ligi'ne düşecek.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk beş maçın sonuçları şöyle:

  • 25 Eylül 2026: Türkiye 0-1 Fransa
  • 28 Eylül 2026: Türkiye 1-4 İtalya
  • 2 Ekim 2026: Belçika 3-0 Türkiye
  • 5 Ekim 2026: İtalya 3-1 Türkiye
  • 12 Kasım 2026: Türkiye 1-2 Belçika
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