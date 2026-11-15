Fransa Türkiye maçının hakemi nereli, kim? Chris Kavanagh yönettiği maçlar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son haftasında Fransa deplasmanına çıkıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde UEFA tarafından hakem görevlendirmesi duyuruldu. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Futbolseverler ise Fransa-Türkiye maçının hakemi Chris Kavanagh'ın kariyerini ve yönettiği karşılaşmaları araştırmaya başladı.

FRANSA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ NERELİ?

Fransa-Türkiye karşılaşmasını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Robert Jones olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Darren England, AVAR görevini ise Michael Salisbury üstlenecek.

CHRIS KAVANAGH KİMDİR?

Chris Kavanagh, İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan İngiliz futbol hakemidir. İngiltere'deki profesyonel futbol organizasyonlarında ve uluslararası karşılaşmalarda görev alan Kavanagh, hakemlik kariyerinde Premier Lig maçlarını da yönetmiştir. UEFA tarafından uluslararası müsabakalarda görevlendirilen İngiliz hakem, Fransa-Türkiye mücadelesinde de orta hakem olarak sahada yer alacak.

CHRIS KAVANAGH' YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Chris Kavanagh, İngiltere futbolunun önemli organizasyonlarında görev yapan hakemler arasında bulunuyor. Kariyeri boyunca Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İngiltere Lig Kupası gibi organizasyonlarda karşılaşmaları yönetmiştir. Ayrıca UEFA organizasyonlarında da hakem olarak görevlendirilmiştir.

Kavanagh, Fransa-Türkiye karşılaşmasında da uluslararası hakemlik tecrübesiyle görev yapacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı haftasındaki Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda yapılacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.