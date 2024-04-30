Fransa'da İsrail'in olimpiyatlara katılımı protesto edildi!

30 Nisan 2024 21:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:08

İsrailli Bakan'dan şok sözler: İşgal etmediği sürece Netanyahu hükümeti var olamaz

İsrailli Bakan'dan şok sözler: İşgal etmediği sürece Netanyahu hükümeti var olamaz

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatları'na katılımını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Çok sayıda Filistin destekçisi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Genel Merkezi önünde toplandı.

"SOYKIRIMCILAR İÇİN OLİMPİYATLAR YOK"

Göstericiler "Gazze'ye özgürlük, Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot", "Suç ortağı Macron" sloganları ve düdük sesleri eşliğinde, İsrailli sporcuların 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılımını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı Durdurun", "Soykırımcılar için Olimpiyatlar yok", "İsrail'e Soykırım Altın Madalyası" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in olimpiyatlarda yer almamasını talep etti.