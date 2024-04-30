30 Nisan 2024 21:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:08
Fransa'da İsrail'in olimpiyatlara katılımı protesto edildi!
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrail'in Paris Olimpiyatları'na katılımını protesto etti.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatları'na katılımını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.
Çok sayıda Filistin destekçisi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Genel Merkezi önünde toplandı.
"SOYKIRIMCILAR İÇİN OLİMPİYATLAR YOK"
Göstericiler "Gazze'ye özgürlük, Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot", "Suç ortağı Macron" sloganları ve düdük sesleri eşliğinde, İsrailli sporcuların 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılımını protesto etti.
Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı Durdurun", "Soykırımcılar için Olimpiyatlar yok", "İsrail'e Soykırım Altın Madalyası" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in olimpiyatlarda yer almamasını talep etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı