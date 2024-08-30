Fransız basını Wilfred Zaha'nın maliyetini açıkladı

30 Ağustos 2024 19:50 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 19:54

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, Fransız kulüp Lyon takımına 1 yıllığına kiralandı.

L'Equipe'in haberine göre; Fransız takımı, Zaha için sarı kırmızılılara 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 31 yaşındaki futbolcunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinin neredeyse tamamının ise Galatasaray tarafından karşılanacağı belirtildi. Haber detayında, kulüpler arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Galatasaray forması altında geçen sezon 43 maça çıkan Fildişili kanat futbolcu Zaha 10 gol atarken 4 asist üretti.