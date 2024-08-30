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Fransız basını Wilfred Zaha'nın maliyetini açıkladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 19:50 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 19:54
Fransız basını Wilfred Zaha&#039;nın maliyetini açıkladı

Galatasaray forması giyen Fildişili kanat futbolcusu Wilfred Zaha, Fransız kulübü Olimpik Lyon'a imza atmak üzere. Fransız basını transferin maliyetlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, Fransız kulüp Lyon takımına 1 yıllığına kiralandı.

L'Equipe'in haberine göre; Fransız takımı, Zaha için sarı kırmızılılara 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 31 yaşındaki futbolcunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinin neredeyse tamamının ise Galatasaray tarafından karşılanacağı belirtildi. Haber detayında, kulüpler arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Galatasaray forması altında geçen sezon 43 maça çıkan Fildişili kanat futbolcu Zaha 10 gol atarken 4 asist üretti.

Wilfried Zaha'nın sözleşme detaylarını duyurdular - 3. Foto

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Kaynak: tgrthaber.com
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