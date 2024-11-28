Fred cezalı duruma düştü! Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek

28 Kasım 2024 23:46 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:50

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında Brezilyalı futbolcusu Fred gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bir sonraki maçta forma giyemeyecek olan orta saha Athletic Bilbao maçını kaçıracak.

Galatasaray, AZ ile 1-1 berabere kaldı!

Galatasaray, AZ ile 1-1 berabere kaldı!

Sarı-lacivertli takımın önemli futbolcularından olan Fred​, karşılaşmanın 40. dakikasında gördüğü sarı kart ile birlikte cezalı duruma düştü. Brezilyalı ön libero takımının bir sonraki UEFA Avrupa Ligi​'nde karşı karşıya geleceği İspanyol ekip Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.