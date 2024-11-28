Fred cezalı duruma düştü! Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 23:46 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:50
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında Brezilyalı futbolcusu Fred gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bir sonraki maçta forma giyemeyecek olan orta saha Athletic Bilbao maçını kaçıracak.
Sarı-lacivertli takımın önemli futbolcularından olan Fred, karşılaşmanın 40. dakikasında gördüğü sarı kart ile birlikte cezalı duruma düştü. Brezilyalı ön libero takımının bir sonraki UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği İspanyol ekip Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com