Fred ve Çağlar Söyüncü antrenmanlara başladı!

Fred ve Çağlar Söyüncü sakatlıklarını atlattı. Fenerbahçe, Galatasaray maçına hazırlık antrenmanı yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred ve Çağlar Söyüncü, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçı öncesi takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam etti.

Antrenman, salonda yapılan çekirdek çalışmayla başladı. Sahada ısıtma, koordinasyon ve hızlıluk programları çalıştırılır. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maçlarıyla tamamlandı. Sipay Bodrum FK maçında 60 dakika boyunca alan futbolcular yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.