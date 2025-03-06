Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Frenkie De Jong'un geleceği belli olmak üzere! Arsenal Hollandalı futbolcuyu izliyor

Barcelona, yıldız futbolcusu Frenkie De Jong ile sözleşme uzatma çalışmalarına başladı. Hollandalı futbolcu için Arsenal'in de devreye gireceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Frenkie De Jong'un geleceği belli olmak üzere! Arsenal Hollandalı futbolcuyu izliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 21:17

Barselona'nın orta saha futbolcusu Frenkie De Jong, sakatlığından döndükten kısa bir süre sonra zorlu bir dönem geçirmesinin ardından takımın Alman teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde bir kez daha kilit oyuncu haline geldi. Hollandalı milli yıldız, Marc Casad'ı orta saha pozisyonunda geride bırakarak ilk 11'deki rolünü sağlamlaştırdı.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ MASAYA YATIRILDI

Barselona Sportif Direktörü Deco'nun, De Jong'un temsilcileriyle sözleşme yenileme konusunda görüşmelere başladığını bildirdi.

Orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Deco, Şubat ayında oyuncunun menajeri ile görüşerek, kulüp tarafından önceki sözleşmenin güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle yeni bir yenileme teklifi sundu.

Yeni teklif, De Jong'un sözleşmesini üç sezon daha uzatırken, oyuncunun yıllık maaşınında yaklaşık 18 ila 19 milyon avro olması bekleniyor.

Kulüp şimdi De Jong'un cevabını bekliyor. Zira Arsenal'in de aralarında bulunduğu Premier Lig kulüplerinden önemli teklifler aldığı biliniyor.

De Jong has found his form

BARCELONA KARİYERİ

Yıldız futbolcu De Jong, Barcelona ile çıktığı 241 maçta 19 gol atarken 20 asist yapmayı başardı.

Frenkie de Jong faced with conundrum as Barcelona put pressure on Netherlands star amid long-term injury struggle | Goal.com UK
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Francesco Totti'den Lionel Messi'ye salvo! "Roma'da oynasaydın başarabilir miydin?"

Sıkça Sorulan Sorular

Frankie De Jong kimdir?
Frenkie de Jong, Hollandalı millî futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymektedir.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.