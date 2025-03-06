Frenkie De Jong'un geleceği belli olmak üzere! Arsenal Hollandalı futbolcuyu izliyor

Barcelona, yıldız futbolcusu Frenkie De Jong ile sözleşme uzatma çalışmalarına başladı. Hollandalı futbolcu için Arsenal'in de devreye gireceği belirtildi.

Barselona'nın orta saha futbolcusu Frenkie De Jong, sakatlığından döndükten kısa bir süre sonra zorlu bir dönem geçirmesinin ardından takımın Alman teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde bir kez daha kilit oyuncu haline geldi. Hollandalı milli yıldız, Marc Casad'ı orta saha pozisyonunda geride bırakarak ilk 11'deki rolünü sağlamlaştırdı.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ MASAYA YATIRILDI

Barselona Sportif Direktörü Deco'nun, De Jong'un temsilcileriyle sözleşme yenileme konusunda görüşmelere başladığını bildirdi.

Orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Deco, Şubat ayında oyuncunun menajeri ile görüşerek, kulüp tarafından önceki sözleşmenin güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle yeni bir yenileme teklifi sundu.

Yeni teklif, De Jong'un sözleşmesini üç sezon daha uzatırken, oyuncunun yıllık maaşınında yaklaşık 18 ila 19 milyon avro olması bekleniyor.

Kulüp şimdi De Jong'un cevabını bekliyor. Zira Arsenal'in de aralarında bulunduğu Premier Lig kulüplerinden önemli teklifler aldığı biliniyor.

BARCELONA KARİYERİ

Yıldız futbolcu De Jong, Barcelona ile çıktığı 241 maçta 19 gol atarken 20 asist yapmayı başardı.