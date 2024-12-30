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Furkan Korkmaz Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı şaşırttı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 22:34 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:40
Furkan Korkmaz Türkiye&#039;ye geri döndü! Yeni takımı şaşırttı

Kariyerinin bir dönemini NBA'de geçiren milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Amerika macerasının ardından Avrupa'ya dönmüştü. Son olarak Fransız kulübü Monaco forması giyen Korkmaz, Türkiye'ye geri döndü.

NBA macerası sonrası EuroLeague​ takımı Monaco​'ya transfer olan milli basketbolcu Furkan Korkmaz​, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Milli yıldızın yeni adresi belli oldu.

TÜRKİYE​'YE DÖNDÜ

Bahçeşehir Koleji Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de gururla izlediğimiz Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.

Furkan Korkmazdan sürpriz imza Türkiyeye geri döndü

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Kaynak: tgrthaber.com
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