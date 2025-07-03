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 | Efe Demir

Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota, tatil yaptığı bölgede geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcu ve kardeşi yanan araç içinde can verdi. Portekizli oyuncu geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Jota'nın son paylaşımı ise herkesi üzdü.

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Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 11:53

Liverpool futbolcusu Diogo Jota (28), geçirdiği sonrası araçta çıkan yanında kardeşi 26 yaşındaki Andre ile birlikte hayatını kaybetti.

Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

DİOGO JOTA NEDEN ÖLDÜ?

İspanya'dan MARCA'nın haberine göre Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota, bu sabah erken saatlerde Zamora ilinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Liverpool oyuncusu, 26 yaşındaki profesyonel futbolcu kardeşi André ile birlikte seyahat ettiği aracın yoldan çıkması ve yangına yol açması sonucu hayatını kaybetti.

Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

DİOGO JOTA KİMDİR?

Diogo Jota, 4 Aralık 1996 tarihinde Porto, 'de dünyaya geldi. 178 cm boyundaki Diogo Jota, santrafor olarak görev yapmaktaydı. Liverpool forması giyen Diogo Jota'nın 40 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. 49 kez Portekiz Milli Futbol Takımı forması giyen Jota, 14 gol attı. Gundomar'da futbola başlayan Diogo Jota, Paços Ferreira, Atletico Madrid, Porto, Wolves ve Liverpool'da forma giymişti. Kariyerinde 398 maça çıkan Diogo Jota, 136 gol 66 asist üretti.

DİOGO JOTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Paços de Ferreira

Atlético Madrid

Porto (kiralık)

Wolverhampton Wanderers (kiralık)

Wolverhampton Wanderers

Liverpool

ETİKETLER
#Spor
#trafik kazası
#portekiz
#spor
#Floodigo Jota
#Spor
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