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 | Sule Altinel

Futbol tarihinde bir ilk olacak! 3. Lig ekibi Avrupa yolunda...

Almanya 3. Ligi'nde şampiyon olarak ikinci lige yükselen ve Almanya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak finale yükselen Arminia Bielefeld, Stuttgart karşısında zafere ulaşması durumunda futbol tarihine geçen bir başarıya imza atacak.

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Futbol tarihinde bir ilk olacak! 3. Lig ekibi Avrupa yolunda...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 01:30

Almanya 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld, futbol tarihine eşi benzeri görülmemiş bir başarıyla geçmek üzere. Almanya Kupası'nda fırtınalar estirerek adını finale yazdıran takım, Almanya'nın köklü ekiplerinden Stuttgart'ı final maçında yenerek kupanın sahibi olması durumunda, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Freiburg ve Mainz 05 ile birlikte Almanya'yı Avrupa sahnesinde temsil edecek.

Futbol tarihinde bir ilk olacak! 3. Lig ekibi Avrupa yolunda...

3. LİG'DEN AVRUPA LİGİ'NE KATILAN İLK TAKIM OLACAK

Öte yandan kupayı Arminia Bielefeld'in kazanması durumunda da tarihe geçecek bir ilk gerçekleşebilir. Almanya 3. Ligi'nde şampiyon olarak ikinci lige yükselen Bielefeld, zafere ulaşması durumunda 3. Lig'de mücadele edip UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden tarihteki ilk takım olacak.

Bielefeld; çeyrek finalde Werder Bremen'i, son 16 turunda Freiburg'u, 2. turda Union Berlin'i, 1. turda ise Hannover 96'yı eledi.

Arminia Bielefeld, Almanya Kupası'nda finale yükselirken geçen senenin Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

FİNAL MAÇININ TARİHİ

Almanya Kupası final karşılaşmasında 24 Mayıs Cumartesi günü Arminia Bielefeld ile Stuttgart saat 21.00'da kozlarını paylaşacak.

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