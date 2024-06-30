Futbolcular ve hakem şoke oldu! Maske takıp, stadyumun çatısına tırmandı

30 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:52

EURO 2024 son 16 turu maçında Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir süre durdurulan karşılaşma turnuvanın unutulmaz maçları arasında yerini aldı.

HAVERTZ VE MUSIALA'NIN GOLLERİYLE TUR GELDİ

48. dakikada Danimarka, Andersen ile golü buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 53. dakikada ise Almanya'nın kazandığı penaltıda Havertz takımını öne geçiren isim oldu. 68. dakikada ise Musiala sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

ALMANYA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Almanya çeyrek final biletini alan taraf oldu. Almanya, çeyrek final turunda İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele 5 Temmuz saat 19:00'da oynanacak.

FUTBOLCULAR VE HAKEM ŞOKE OLDU

Sağanak yağış nedeniyle ara verilen maçta ilginç bir an daha yaşandı. Bir kişi, taktığı maske ve çanta ile stadyumun çatısına çıktı. Yüreklerin ağza geldiği anlarda hakem ve futbolcuların yaşadığı şok yüzlerine yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

21 yaşında olduğu öğrenilen şahsın gözaltına öğrenildi. Yetkililer tarafından konuya ilişkin detaylı bir açıklama gelmedi. Gencin çatıya nasıl çıktığı ise halen belirsizliğini koruyor.