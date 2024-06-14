Futbolculuk kariyerinde 422 maçta forma giyen Giovanni, Beşiktaş 2+1 yıllık teknik direktörlüğü için imzayı attı

14 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:22

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde; yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel ile Hollandalı teknik adamın yardımcısı Jean-Paul van Gastel de yer aldı.

GIOVANNI KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Spor Kulübü başkanı Hasan Arat basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı çalıştırıcı oyun planları ve felsefesiyle ilgili bilgi vererek taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturacaklarını şu sözlerle belirtti;

“Tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Hayatta meydan okumalara ihtiyacınız vardır. Bu, yeni meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım yapacağız.

Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. İç sahada puan alınması çok zor bir takım olmalıyız. Altyapımız çok güçlü. Semih Kılıçsoy buna örnek.

Genç futbolcularımız A takım için çok önemli olacak. Onlarla çalışmam gerekiyor. Beşiktaş'ın altyapı oyuncuları A takımda oynama konusunda çok hevesli ve heyecanlı. Bu konuda ben de çok heyecanlıyım.

Bu takımda çok fazla oyuncu benim istediğim şekilde oynayabilir. Çok net bir oyun tarzımızın olması lazım. Hollanda'da 4-3-3 sistemi içinde büyüdüm. Taktiksel anlamda esnek olmak lazım. Rangers'ta bunu yaptım. Beşiktaş'ta da yapacağım. Çok iyi hocalarla sistem içinde büyüdüm ve geliştim. Şu andan itibaren bir Kartal'ım. Taraftardan biriyim.” açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst döneminin resmen başlamasıyla kulüp başkanı Arat yeni teknik direktörlerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

“Giovanni kendini kanıtlamış bir isim. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanıdır.

Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz.”

GIOVANNİ VAN BRONCKHORST HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Kariyeri boyunca 422 maçta mücadele eden van Bronckhorst; RKC Waalwijk, Feyenoord, Rangers, Arsenal ve Barcelona takımlarında forma giyerek toplamda 52 gol kaydetti.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör van Bronckhorst, 5 Şubat 1975 yılında Hollanda’da dünyaya geldi. Eski milli futbolcu olan van Bronckhorst, RKC Waalwijk, Feyenoord, Rangers, Arsenal ve Barcelona’da oynadı.

Hollanda milli takımı için 107 maça çıkan van Bronckhorst; 1998, 2006 ve 2010 yıllarında FIFA Dünya Kupası’na, 2000, 2004 ve 2008 yıllarında Avrupa Futbol Şampiyonası’na katıldı.

21 yaş altı takıma yardımcı antrenörlük yapan van Bronckhorst, 2015 yılında Feyenoord’un teknik direktörü oldu.

20 yıl önce futbolcu olarak ayrıldığı Rangers takımına 2021 yılında teknik direktör olarak geri döndü.