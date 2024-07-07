Futbolu bırakan Toni Kroos kızı üzerinden itiraf etti: Almanya artık güvenli değil!

07 Temmuz 2024 23:55 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 00:12

Futbola veda eden Toni Kroos, kızının geç saatlerde Almanya'da dışarı çıkmasından endişe duyduğunu söyledi. Real Madrid ve Almanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Toni Kroos, Cumartesi günü ZDF'nin 'Lanz & Precht' adlı podcast programında, 2014'ten beri yaşadığı İspanya'dan EURO 2024 için Almanya'ya döndüğünde göç dalgasının artmasıyla birlikte ülkenin oldukça değiştiğini gözlemlediğini belirtti.

ENDİŞE EDİYOR

Kızının geç saatlerde dışarı çıkmasından endişe duyan eski futbolcu, İspanya'nın bu konuda daha güvenli olduğunu ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi zaferiyle veda ettiği Real Madrid ile hiçbir ilişiği kalmasa da başkent Madrid'de yaşamaya devam edeceğini açıkladı.

“GÖÇ ALMANYA İÇİN SORUN”

Göçü Almanya için bir "sorun" olarak değerlendiren Kroos, "yıllardır devam eden sığınmaların artık 'kontrolsüz' bir hal aldığını" ve bu durumun toplumda fikir ayrılıklarını ve bölünmeyi körüklediğini savundu. Bazı mültecilerin "iyi kalpli" olduğunu kabul eden Kroos, "Ancak 'iyi' ve 'kötü' mülteciler ayrımı yapılmadığı sürece Almanya'daki gerginlik artacak" dedi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin 2022 yılına göre, ülke nüfusu 83 milyon 286 bin 950 ve sisteme kayıtlı olanların yüzde 14,6'sını göçle ülkeye gelenler oluşturuyor. Alman vatandaşı olan göçmenler şiddet olaylarının yüzde 58.5'inden sorumlu tutuldu.

FUTBOLA VEDA ETTİ

Kariyerinin son maçına İspanya karşısında çıkan Kroos, 2-1'lik yenilgi ile sonlanan karşılaşmanın ardından emekliye ayrıldı. 17 yıllık profesyonel futbol kariyeri boyunca 754 maça çıkan Alman orta saha Toni Kroos, Bayer Leverkusen, Bayern Münih gibi Bundesliga ekipleriyle, dünyanın en fazla Şampiyonlar Ligi kupasına sahip La Liga kulübü Real Madrid'in formalarını giydi. Kroos, kulüp kariyerinde 73 kez fileleri havalandırırken 166 asist yaptı. Alman Milli Takımı ile çıktığı 114 karşılaşmada da 17 kez gol sevinci yaşadı.

34 yaşında, sürpriz bir şekilde emekliye ayrılan eski futbolcu, 17 yıllık kariyerine 1 Dünya Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi Kupası, 6 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga, 3 Bundesliga gibi başarılar sığdırmış, 2018'de, Almanya'da 'Yılın Futbolcusu' olarak seçilmişti.