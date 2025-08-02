Gabriel Sara transferi için Galatasaray'a rekor bonservis!

Galatasaray'da Gabriel Sara bilmecesi gündemi meşgul ediyor. Esasen ise Galatasaraylı yıldız orta sahaya, İngiltere'den pek çok takım talip oldu ve sürpriz transfer için araştırmalara başladı.

GALATASARAY'DA 40 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Caught Offside'ın haberine göre Galatasaray; menajerler aracılığıyla 40 milyon Euroluk bir beklentisi olduğunu piyasaya bildirirken, Gabriel Sara için devrede olan Aston Villa, Manchester City, Everton, Leeds United ve Nottingham Forest; ciddi bir pazarlık için planlamalara başladı.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'a geldiğinden beri orta sahadaki dinamizmi artıran Gabriel Sara, sarı kırmızılı formayla toplam 45 maça çıkmış ve 2 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.