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Editor
 | Burak Ayaydın

Gabriel Sara transferi için Galatasaray'a rekor bonservis!

Galatasaraylı yıldız Gabriel Sara için transfer kritiği devam ediyor. İngiltere basınına göre Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara'ya, an itibarıyla Premier Lig'den pek çok talip var.

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Gabriel Sara transferi için Galatasaray'a rekor bonservis!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 20:21

'da bilmecesi gündemi meşgul ediyor. Esasen ise Galatasaraylı yıldız orta sahaya, İngiltere'den pek çok takım talip oldu ve sürpriz için araştırmalara başladı.

GALATASARAY'DA 40 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Caught Offside'ın haberine göre Galatasaray; menajerler aracılığıyla 40 milyon Euroluk bir beklentisi olduğunu piyasaya bildirirken, Gabriel Sara için devrede olan , , , Leeds United ve Nottingham Forest; ciddi bir pazarlık için planlamalara başladı.

Gabriel Sara transferi için Galatasaray'a rekor bonservis!

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'a geldiğinden beri orta sahadaki dinamizmi artıran Gabriel Sara, sarı kırmızılı formayla toplam 45 maça çıkmış ve 2 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Gabriel Sara transferi için Galatasaray'a rekor bonservis!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY GABRIEL SARA İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig şampiyonu, Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
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ETİKETLER
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#Galatasaray Transferleri
#Spor
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