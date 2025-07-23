Gabriel Sara'ya güle güle: Galatasaray'a büyük şok!

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan transfer kritiği geldi. Galatasaray'daki başarılı performansıyla adeta göz kamaştıran Gabriel Sara, an itibarıyla ise Süper Lig sürecini sonlandırmaya karar verdi.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA'DAN ŞAŞIRTAN AYRILIK İSTEĞİ

Galatasaray'ın başarılarında başroldeki isimlerden olan Gabriel Sara, menajeriyle görüştü ve ayrılık ihtimalini gündemine aldı! Halihazırda İngiltere'de birkaç kulüp tarafından istenen Gabriel Sara, sarı kırmızılı yönetimden sürpriz veda için izin istedi. Esasen ise Brezilyalı yıldızın, yüksek bir bonservisle birlikte Süper Lig sürecini sonlandırması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN GABRIEL SARA'YA ONAY

Orta saha bölgesi için İlkay Gündoğan gibi isimlerle görüşen Galatasaray, makul bir teklifle birlikte Gabriel Sara ayrılığının önünü açmak istiyor.

GABRIEL SARA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçen sezon 45 maça çıkan Gabriel Sara, 3478 dakika süre almış ve 2 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.