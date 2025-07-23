Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Gabriel Sara'ya güle güle: Galatasaray'a büyük şok!

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku yaşandı. Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, sürpriz şekilde ayrılık kararı aldı ve transfer olmak istediğini yönetime iletti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gabriel Sara'ya güle güle: Galatasaray'a büyük şok!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 00:31

Galatasaray'da 'dan transfer kritiği geldi. Galatasaray'daki başarılı performansıyla adeta göz kamaştıran Gabriel Sara, an itibarıyla ise Süper Lig sürecini sonlandırmaya karar verdi.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA'DAN ŞAŞIRTAN AYRILIK İSTEĞİ

Galatasaray'ın başarılarında başroldeki isimlerden olan Gabriel Sara, menajeriyle görüştü ve ayrılık ihtimalini gündemine aldı! Halihazırda İngiltere'de birkaç kulüp tarafından istenen Gabriel Sara, sarı kırmızılı yönetimden sürpriz veda için izin istedi. Esasen ise Brezilyalı yıldızın, yüksek bir bonservisle birlikte Süper Lig sürecini sonlandırması bekleniyor.

Gabriel Sara'ya güle güle: Galatasaray'a büyük şok!

GALATASARAY'DAN GABRIEL SARA'YA ONAY

Orta saha bölgesi için İlkay Gündoğan gibi isimlerle görüşen Galatasaray, makul bir teklifle birlikte Gabriel Sara ayrılığının önünü açmak istiyor.

Gabriel Sara'ya güle güle: Galatasaray'a büyük şok!

GABRIEL SARA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçen sezon 45 maça çıkan Gabriel Sara, 3478 dakika süre almış ve 2 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Gabriel Sara'ya güle güle: Galatasaray'a büyük şok!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY GABRIEL SARA İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Aslan, yıldız futbolcu için 18 milyon Euro yatırım gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya: Transferde 30 milyon Euro pazarlığı!
Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e: Transfer sürprizi duyuruldu!
ETİKETLER
#gabriel sara
#gabriel sara
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.