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 | Suat Vilgen

Galatasaray 5 yıldızlı yeni formaları satışa sundu! İşte fiyatı

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ilen etmesi sonrası GS Store'da yeni dönem başladı. 5 yıldızlı formalar satışa sunulurken, profesyonel maç formasının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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Galatasaray 5 yıldızlı yeni formaları satışa sundu! İşte fiyatı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 13:38

Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihindeki büyük başarıyı simgeleyen 5. yıldızı formasına ekleyerek yeni sezon formalarını taraftarların beğenisine sundu. Kayserispor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar bu zaferle birlikte kulüp, Türk futbolunda bir ilke imza atarak formasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu.

Galatasaray 5 yıldızlı yeni formaları satışa sundu! İşte fiyatı

GS STORE ÜRÜNLERİ YENİLENDİ

Yeni sezona özel hazırlanan formalar, Galatasaray’ın güncellenen 5 yıldızlı logosuyla birlikte GS Store'da satışa çıktı. Sadece formalar değil, kulübün tüm ürün yelpazesinde de bu logoya uygun güncellemeler yapıldı.

Galatasaray 5 yıldızlı yeni formaları satışa sundu! İşte fiyatı
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YILDIZIN YERİ DEĞIŞEBİLİR

Tanıtımı yapılan formalar üzerindeki 5. yıldızın konumu dikkat çekerken, kulüpten yapılan açıklamada, yıldızın yerinin yeni sezon boyunca farklı bir şekilde konumlandırılabileceği belirtildi. Bu da formanın çeşitli versiyonlarının olabileceği sinyalini verdi.

Galatasaray 5 yıldızlı yeni formaları satışa sundu! İşte fiyatı
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GALATASARAY 5 YILDIZLI FORMA FİYATI NE KADAR?

Öte yandan 5 yıldızlı formaların fiyatları da belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp GS Store'un internet sitesinden profesyonel maç formalarını 6 bin liradan, iki farklı kalitedeki taratar formaları ise 3 bin ve 2 bin liradan satışa sunuldu. 5 yıldızlı çocuk ve bebek formalarının satış fiyatı ise 2 bin 750 lira.

ETİKETLER
#Galatasaray Spor Kulübü
#5 Yıldızlı Formalar
#25. Şampiyonluk
#Spor
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