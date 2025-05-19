Galatasaray 5 yıldızlı yeni formaları satışa sundu! İşte fiyatı

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ilen etmesi sonrası GS Store'da yeni dönem başladı. 5 yıldızlı formalar satışa sunulurken, profesyonel maç formasının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihindeki büyük başarıyı simgeleyen 5. yıldızı formasına ekleyerek yeni sezon formalarını taraftarların beğenisine sundu. Kayserispor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar bu zaferle birlikte kulüp, Türk futbolunda bir ilke imza atarak formasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu.
Yeni sezona özel hazırlanan formalar, Galatasaray’ın güncellenen 5 yıldızlı logosuyla birlikte GS Store'da satışa çıktı. Sadece formalar değil, kulübün tüm ürün yelpazesinde de bu logoya uygun güncellemeler yapıldı.
Tanıtımı yapılan formalar üzerindeki 5. yıldızın konumu dikkat çekerken, kulüpten yapılan açıklamada, yıldızın yerinin yeni sezon boyunca farklı bir şekilde konumlandırılabileceği belirtildi. Bu da formanın çeşitli versiyonlarının olabileceği sinyalini verdi.
Öte yandan 5 yıldızlı formaların fiyatları da belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp GS Store'un internet sitesinden profesyonel maç formalarını 6 bin liradan, iki farklı kalitedeki taratar formaları ise 3 bin ve 2 bin liradan satışa sunuldu. 5 yıldızlı çocuk ve bebek formalarının satış fiyatı ise 2 bin 750 lira.