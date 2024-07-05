Galatasaray ABD'li oyuncu Will Cummings'i kadrosuna kattı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 21:19 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 21:25
ABD'li oyuncu Will Cummings, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile 1 anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyun kurucu 2017-2018 sezonunda Darüşşafaka'da Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Will Cummings'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, son olarak İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımında oynayan 32 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.
Cummings, 2017-2018 sezonunda Darüşşafaka formasıyla Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com