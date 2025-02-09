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Adana Demirspor maçtan çekilme kararı aldı!
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Spor
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Editor
 | Eyüp Ensar Yesil

Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı ve maç yarıda kaldı.

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Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 19:56

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı

12'Alvaro Morata kullandığı penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maçta skor 1-0 oldu.

16'Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Osimhen, topu geriden gelen Ahmed Kutucu’ya bıraktı. Ahmed’in şutunu savunma son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

30'Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı.

 

Maça yeni siyah formayla çıktı

Galatasaray, müsabakada siyah formayla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Adana Demirspor karşısında 2024-2025 sezonu için özel üretilen ve önünde aslan deseni yer alan siyah formayı giydi.

 

 

 

11'LER

Galatasaray:  Günay Güvenç, Jelert, Davinson, Cuesta, Sallai, Kaan Ayhan, Sara, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen, Morata.

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Maestro, Alioui, Yusuf Barasi, Aimbetov.

Victor Osimhen - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

HAKEM KADROSU

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Davut Dakul Çelik görev alacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg oldu. Sundberg'e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek.

Hakem Oğuzhan Çakır kimdir? Hangi takımlı?
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